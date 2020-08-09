Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер

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Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер
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«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хотя я в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел почувствовать атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с наилучшей стороны в этом сезоне», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Спартака».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице и не попали в еврокубки.

Ранее Газизов заявил, что не видит необходимости в спортивном директоре в «Спартаке».

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