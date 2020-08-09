Газизов не видит необходимости в спортивном директоре в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб ведёт работу по поиску спортивного директора, однако он не видит необходимости в назначении человека на эту должность.

«Времени совсем мало прошло. Пока я справляюсь. Нагрузка приличная всё-таки, если будет помощник, я не откажусь. Мы работаем в данном направлении. Не сказать, что вот нам нужен спортивный директор. Пока я тяну», — заявил Газизов в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».

Газизов стал генеральным директором «Спартака» в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Нанта».