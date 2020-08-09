Гаттузо: я зол и разочарован, ведь мы могли добиться большего в противостоянии с «Барселоной»

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Наставник «Наполи» Дженаро Гаттузо выразил разочарование действиями своих игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).
Гаттузо: я зол и разочарован, ведь мы могли добиться большего в противостоянии с «Барселоной»
  • Reuters

Неаполитанцы уступили по сумме двух встреч и завершили еврокубковый сезон.

«Нам есть о чём сожалеть. Мы будто исчезли на полчаса и пропустили ненужные голы. Я зол, что мы пропустили со «стандарта». Мои игроки достаточно сильны, но, чтобы стать ещё лучше, им нужно пересмотреть отношение к делу. Я разочарован, поскольку считаю, что мы могли добиться большего», — приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Наполи».

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