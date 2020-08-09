Сетьен признал, что опасался второго гола «Наполи» в ворота «Барсы»
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«Первый шаг к цели сделан. Первые несколько минут матча «Наполи» заставил нас усердно работать. Это великолепная команда. Нам пришлось защищаться самоотверженно и с самоотдачей. Если бы они забили ещё раз, это стало бы для них большим стимулом. Поэтому нашим приоритетом была качественная защита. Тем не менее без нервотрёпки не обошлось», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что игрок «Барсы» Луис Суарес подвёл итоги матча с «Наполи».