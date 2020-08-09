Сетьен признал, что опасался второго гола «Наполи» в ворота «Барсы»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов и выход каталонцев в следующую стадию, где их ждёт «Бавария».
Сетьен признал, что опасался второго гола «Наполи» в ворота «Барсы»
  • Reuters

«Первый шаг к цели сделан. Первые несколько минут матча «Наполи» заставил нас усердно работать. Это великолепная команда. Нам пришлось защищаться самоотверженно и с самоотдачей. Если бы они забили ещё раз, это стало бы для них большим стимулом. Поэтому нашим приоритетом была качественная защита. Тем не менее без нервотрёпки не обошлось», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что игрок «Барсы» Луис Суарес подвёл итоги матча с «Наполи».

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