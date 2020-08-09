Игрок «Барсы» Суарес подвёл итоги матча с «Наполи»

Короткая ссылка
Автор одного из голов «Барселоны» в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Луис Суарес прокомментировал исход противостояния.
Игрок «Барсы» Суарес подвёл итоги матча с «Наполи»
  • Reuters

В четвертьфинале каталонцам теперь предстоит встретиться с «Баварией».

«По ходу игры мы создавали всё новые и новые моменты, увеличив счёт до 3:0. Впрочем, когда они провели ответный гол, это дало нам повод задуматься. Мы знали, что во втором тайме соперник попытается оказать на нас давление. Но мы очень качественно провели матч. В игре с «Баварией» теперь возможно всякое. Это один из главных претендентов на титул, но и мы тоже фавориты», — приводит слова уругвайца официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард назвал плюсы матчей «Челси» с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить