Игрок «Барсы» Суарес подвёл итоги матча с «Наполи»

Автор одного из голов «Барселоны» в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Луис Суарес прокомментировал исход противостояния.

В четвертьфинале каталонцам теперь предстоит встретиться с «Баварией».

«По ходу игры мы создавали всё новые и новые моменты, увеличив счёт до 3:0. Впрочем, когда они провели ответный гол, это дало нам повод задуматься. Мы знали, что во втором тайме соперник попытается оказать на нас давление. Но мы очень качественно провели матч. В игре с «Баварией» теперь возможно всякое. Это один из главных претендентов на титул, но и мы тоже фавориты», — приводит слова уругвайца официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард назвал плюсы матчей «Челси» с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ.