Лэмпард назвал плюсы матчей «Челси» с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ

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Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал исход дуэли с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лэмпард назвал плюсы матчей «Челси» с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ
  • Reuters

Лондонцы потерпели поражение в обоих матчах — 0:3 в феврале и 1:4 в субботу, 8 августа.

«Сыграть с опытной «Баварией» — хорошая возможность для нас, ведь многие наши игроки дебютировали в этом турнире. Я вижу перспективы и знаю, что мы ещё вернёмся. У меня есть действительно хорошие исполнители, которые очень много работали в этом сезоне, и мы продолжим развивать их», — приводит слова специалиста Twitter «Челси».

Ранее стало известно, что определились все пары 1/4 финала ЛЧ.

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