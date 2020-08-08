Спортивный директор «Тамбова» считает, что справедливым исходом матча с «Ростовом» стала бы ничья

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал старт команды в чемпионате России-2020/21.

«Тамбов» в Саранске уступил «Ростову» (0:1), у которого отличился Павел Мамаев.

«Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые. Игра была на ничью, кроме момента, когда «Ростов» забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить», — приводит слова Худякова ТАСС.

Он также отметил проблемы команды с линией защиты, которая сильно обновилась. По мнению спортивного директора, «тяжело было ребятам сыграться».

Ранее сообщалось, что Александр Бубнов остался разочарован игрой «Химок» против ЦСКА.