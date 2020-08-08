Бубнов остался разочарован игрой «Химок» против ЦСКА

Советский футболист Александр Бубнов высказался о первой игре «Химок» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В стартовом туре чемпионата команда Дмитрия Гунько уступила ЦСКА на своём поле (0:2).

По мнению Бубнова, на игру подмосковной команды «повлияли все эти процессы, которые происходят в клубе».

«Команда выглядела не так уверенно, как в финале Кубка России. Лично я ждал от них большего, но они не смогли проявить своих лучших качеств. По составу это очень неплохая команда, хотя по матчу с ЦСКА никого не могу выделить. Надо подождать, посмотреть следующие несколько игр — тогда можно будет рассуждать о «Химках» подробнее. Скоро матч с «Тамбовом», который будет иметь огромное значение», — приводит слова специалиста Sportbox.

Ранее сообщалось, что японский новичок «Ростова» Кенто Хашимото поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ.