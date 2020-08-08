Японский новичок «Ростова» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Японский легионер «Ростова» Кенто Хашимото прокомментировал свой дебют за команду Валерия Карпина.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане обыграли в Саранске «Тамбов» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева.

«Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ. Многое очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днём я всё больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни», — приводит слова игрока сайт «Ростова».

Ранее сообщалось, что Мамаев вспомнил Бога, рассказывая о 50-м голе в карьере.