Японский новичок «Ростова» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ
- РИА Новости
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане обыграли в Саранске «Тамбов» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева.
«Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ. Многое очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днём я всё больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни», — приводит слова игрока сайт «Ростова».
Ранее сообщалось, что Мамаев вспомнил Бога, рассказывая о 50-м голе в карьере.