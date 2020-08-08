Мамаев вспомнил Бога, рассказывая о 50-м голе в карьере

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подвёл итоги игры с «Тамбовом» (1:0) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хавбек стал автором единственного гола в матче, отличившись головой с близкого расстояния. Этот мяч стал 50-м в карьере Мамаева и третьим за «Ростов».

«Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Достигну ли отметки в 100 голов? Посмотрим, на всё воля Божья. Самочувствие? Всё хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо», — приводит слова спортсмена официальный сайт «Ростова».

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