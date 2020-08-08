Мамаев вспомнил Бога, рассказывая о 50-м голе в карьере

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подвёл итоги игры с «Тамбовом» (1:0) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мамаев вспомнил Бога, рассказывая о 50-м голе в карьере
  • РИА Новости

Хавбек стал автором единственного гола в матче, отличившись головой с близкого расстояния. Этот мяч стал 50-м в карьере Мамаева и третьим за «Ростов».

«Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Достигну ли отметки в 100 голов? Посмотрим, на всё воля Божья. Самочувствие? Всё хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо», — приводит слова спортсмена официальный сайт «Ростова».

Ранее сообщалось, что Роман Зобнин оценил адаптацию Александра Кокорина и Остона Урунова в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить