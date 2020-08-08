СМИ: ПСЖ следит за ситуацией Винисиуса в «Реале»
- Reuters
Как сообщает Marca, бразилец разочарован тем, что мало играет после возобновления сезона. Винисиус считает, что усердно работал над собой во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и ожидал, что будет начинать матчи в основе чаще, учитывая не лучшую форму Эдена Азара.
Сообщается, что за данной ситуацией внимательно следит ПСЖ и спортивный директор парижан Леонардо был бы рад переходу Винисиуса в его клуб, даже на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.