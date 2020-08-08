СМИ: ПСЖ следит за ситуацией Винисиуса в «Реале»

Французский ПСЖ намерен предпринять попытку приобрести бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Marca, бразилец разочарован тем, что мало играет после возобновления сезона. Винисиус считает, что усердно работал над собой во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и ожидал, что будет начинать матчи в основе чаще, учитывая не лучшую форму Эдена Азара.

Сообщается, что за данной ситуацией внимательно следит ПСЖ и спортивный директор парижан Леонардо был бы рад переходу Винисиуса в его клуб, даже на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.