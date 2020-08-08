СМИ: ПСЖ следит за ситуацией Винисиуса в «Реале»

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Французский ПСЖ намерен предпринять попытку приобрести бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
СМИ: ПСЖ следит за ситуацией Винисиуса в «Реале»
  • Reuters

Как сообщает Marca, бразилец разочарован тем, что мало играет после возобновления сезона. Винисиус считает, что усердно работал над собой во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и ожидал, что будет начинать матчи в основе чаще, учитывая не лучшую форму Эдена Азара. 

Сообщается, что за данной ситуацией внимательно следит ПСЖ и спортивный директор парижан Леонардо был бы рад переходу Винисиуса в его клуб, даже на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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