Источник: Давид Сильва продолжит карьеру в «Лацио»

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Римский «Лацио» близок к подписанию 34-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.
Источник: Давид Сильва продолжит карьеру в «Лацио»
  • Reuters

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, 34-летний испанец поставит подпись под соглашением с римским клубом 10 августа. Ожидается, что контракт игрока с римлянами будет рассчитан на три года.

Давид Силва присоединился к «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии». В этом сезоне футболист провёл 39 матчей за «горожан», отличившись шестью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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