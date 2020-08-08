Источник: Давид Сильва продолжит карьеру в «Лацио»

Римский «Лацио» близок к подписанию 34-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, 34-летний испанец поставит подпись под соглашением с римским клубом 10 августа. Ожидается, что контракт игрока с римлянами будет рассчитан на три года.

Давид Силва присоединился к «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии». В этом сезоне футболист провёл 39 матчей за «горожан», отличившись шестью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.