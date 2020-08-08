Гендиректор «Спартака» не исключил возможности новых трансферов

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего старта команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Спартака» не исключил возможности новых трансферов
  • РИА Новости

«Насколько «Спартак» готов к сезону? Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя сказать. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100% скомплектованной команды. Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение», — цитирует Газизова «Чемпионат».

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч состоится 9 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Время начала встречи — 20:00.

Ранее Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак».

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