Гендиректор «Спартака» не исключил возможности новых трансферов

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего старта команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Насколько «Спартак» готов к сезону? Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя сказать. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100% скомплектованной команды. Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение», — цитирует Газизова «Чемпионат».

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч состоится 9 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Время начала встречи — 20:00.

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