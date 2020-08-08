Черданцев раскритиковал Кикнадзе за слова в адрес болельщиков «Локомотива»

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил с критикой в адрес генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе за его слова в адрес болельщиков клуба.
Черданцев раскритиковал Кикнадзе за слова в адрес болельщиков «Локомотива»
  • РИА Новости

Черданцев ответил своему коллеге, спортивному журналисту и бывшему футболисту «Амкара» Константину Геничу, отметившему, что со словами Кикнадзе в адрес фанатов можно согласиться.

«С чем согласиться? С тем, что в лицо болельщикам говорят: «Вы нищеброды, от вас ничего не зависит»? Нормальный человек не может такое говорить вслух», — заявил Черданцев, добавив, что подобные выражения не стоило употреблять ни в коем случае.

Ранее Кикнадзе резко ответил болельщикам «Локомотива», призывающим его покинуть пост генерального директора в московском клубе.

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