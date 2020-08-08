Олимпийский чемпион по современному пятиборью Лесун может пропустить сезон-2020

Чемпион ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро по современному пятиборью Александр Лесун признался, что может пропустить сезон-2020.

«Мне пока неизвестны даты проведения чемпионата России. Что касается меня, то мы вместе с остальными спортсменами ждём, когда полностью заработает центр пятиборья «Северный». Новая база великолепная, но я не знаю, как будет развиваться ситуация из-за пандемии», — цитирует Лесуна ТАСС.

Спортсмен признался, что на данный момент не уверен, будет ли выступать в сезоне 2020 года. По его словам, его вновь беспокоит повреждение ноги. Причиной тому во многом стало то, что из-за пандемии коронавируса он не мог пользоваться услугами массажистов и мануальщиков.

«Мне приходилось тренироваться без должного восстановления, поэтому есть травма. Если всё в итоге будет хорошо, то тогда буду выступать, и наоборот», — заключил Лесун.

Лесун является четырёхкратным чемпионом Европы и мира, а также победителем летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.