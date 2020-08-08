ЦСКА впервые за 21 год не выпустил ни одного легионера в стартовом составе на матч РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА впервые с 1999 года выпустил 11 российских футболистов в стартовом составе на матч чемпионата России.

В основном составе ЦСКА на матч с «Химками» в рамках первого круга чемпионата России по футболу сезона-2020/21 не оказалось ни одного легионера. В основе вышли 11 россиян, среди которых голкипер Фёдор Чалов, защитник Марио Фернандес, хавбек Константин Кучаев и форвард Фёдор Чалов.

В последний раз такое было в апреле 1999 года. Тогда главный тренер Олег Долматов выпустил на поле 11 отечественных спортсменов в матче с «Шинником».

Состав армейцев на первый матч сезона! #ХимкиЦСКАpic.twitter.com/E0BZF6Rs0o — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2020

Ранее аргентинский форвард Адольфо Гайч, новичок московского ЦСКА, поделился впечатлениями от первого дня пребывания в Москве.