Гайч: Россия — страна победителей, вы всегда добиваетесь того, чего хотите

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Аргентинский форвард Адольфо Гайч, новичок московского ЦСКА, поделился впечатлениями от первого дня пребывания в Москве.
Гайч: Россия — страна победителей, вы всегда добиваетесь того, чего хотите
  • © Пресс-служба ПФК ЦСКА

«Я ещё никогда не был в Москве, но уже много прочитал про неё. Готов познакомиться с ней ближе. Россия — страна победителей. И что бы вы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите», — сказал Гайч в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Также аргентинец рассказал, что успел узнать о своём новом клубе.

«Могу отметить вратаря Игоря Акинфеева и правого защитника Марио Фернандеса. Считаю их лидерами команды. ЦСКА — это самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых — Кубок УЕФА. Потому надеюсь, что внесу что-то значимое», — заявил футболист.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Гайча.

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