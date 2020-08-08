Непомнящий считает, что «Зениту» будет непросто сдержать атаку «Спартака» с Кокориным
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«Но тут ещё многое зависит от тренера. Какую он выберет тактику — в два нападающих или 4-3-3? Если в первой линии выйдут сразу Зелимхан Бакаев, Александр Соболев и Кокорин, спартаковская атака станет грозной силой. Сдержать её будет непросто даже «Зениту», — цитируют Непомнящего «Известия».
Ранее глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Кокорина.