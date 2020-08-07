Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

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Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Готов подтвердить слова Василия Александровича Кикнадзе. На раннем этапе мы рассматривали кандидатуру Кокорина. У членов совета директоров возникли сомнения, о которых сказал Кикнадзе. Безусловно, Александр — качественный игрок. Но не за любые деньги!» — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин перешёл из «Зенита» в «Спартак», подписав с московским клубом трёхлетний контракт с опцией продления ещё на год. Зарплата форварда в новом клубе составит €3 млн.

Ранее Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина.

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