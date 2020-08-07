Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с бывшим форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко Николич очень хотел Кокорина. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3 + 1». Ориентировочная зарплата 29-летнего форварда — €3 млн.

Ранее Кикнадзе подтвердил подписание Райковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить