Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина
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- РИА Новости
«Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко Николич очень хотел Кокорина. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия», — цитирует Кикнадзе Sport24.
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3 + 1». Ориентировочная зарплата 29-летнего форварда — €3 млн.
Ранее Кикнадзе подтвердил подписание Райковича.