Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с бывшим форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

«Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко Николич очень хотел Кокорина. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3 + 1». Ориентировочная зарплата 29-летнего форварда — €3 млн.

Ранее Кикнадзе подтвердил подписание Райковича.