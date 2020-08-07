Кикнадзе подтвердил подписание Райковича

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил переход в московский клуб сербского защитника Слободана Райковича.

«Райкович уже с нами и проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хёведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен опытный центральный защитник. Марко Николич попросил Райковича. Он его знает и понимает. Марко привёл аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Он перешёл как свободный агент», — сказал Николич Sport24.

Последним клубом Райковича была итальянская «Перуджа».

Ранее сообщалось, что сербский защитник Райкович перейдёт в «Локомотив».