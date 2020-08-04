СМИ: Сербский защитник Райкович перейдёт в «Локомотив»

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«Локомотив» усилится защитником итальянской «Перуджи» Слободаном Райковичем.
СМИ: Сербский защитник Райкович перейдёт в «Локомотив»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По сведениям Sport24, переход 31-летнего серба уже согласован. Любопытно, что в 2014 году спортсмен мог перейти в «Рубин», но тогда сделка сорвалась.

В начале своей карьеры воспитанник белградского ОФК принадлежал «Челси», который отдавал его в аренду в различные европейские клубы. В 2008—2016 годах Райкович провёл 19 матчей за сборную Сербии.

Ранее сербский тренер Марко Николич рассказал, как ему поступило предложение возглавить «Локомотив».

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