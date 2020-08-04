Николич объяснил, почему согласился тренировать «Локомотив»

Марко Николич рассказал о том, как ему поступило предложение возглавить «Локомотив».

По словам специалиста, у него было много предложений из Восточной Европы. Кроме того, клубы из Китая, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии предлагали ему зарплату вдвое больше, чем в «Локо».

«Но мне 41 год, в моей карьере 50 матчей в еврокубках, я выигрывал трофеи в двух разных странах, тренировал лучшие команды своих чемпионатов. И сейчас хочу повторить это в «Локо» — хочу играть в Европе и сильной лиге. Российский чемпионат входит в топ-6 Европы. «Локо» — хороший клуб, который хочет бороться за большие задачи. У нас хорошая команда. Россия — отличная страна, Москва — прекрасный город. Я много знаю об РПЛ. Всё сошлось. Для меня это вызов», — цитирует Николича «Чемпионат».

Николич также признался, что никогда не общался с предыдущим наставником команды Юрием Сёминым.