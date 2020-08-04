Николич раскрыл, хочет ли встретиться с Сёминым

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что никогда не общался с предыдущим наставником команды Юрием Сёминым.

По словам серба, ему была бы интересна такая встреча.

«Даже не буду объяснять почему. Вы сами понимаете, кто такой Сёмин, сколько он работал в «Локомотиве» и чего достиг. Мне вообще очень интересно общаться с профессионалами», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Специалиста также спросили о словах Сёмина в его адрес. Российский тренер ранее укорил серба, что тот вёл переговоры с «Локо», зная, что у клуба есть тренер.

«Я не комментирую слова и действия коллег. Это не в моём стиле. Поэтому не буду делать этого и сейчас. В футболе есть две святые вещи: коллеги-тренеры и игроки», — резюмировал Николич.

Ранее Николич рассказал, что Александр Кокорин был готов перейти в «Локомотив».