Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.

«Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин — россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он отметил, что несколько раз общался с Кокориным и тот был открыт к переходу в «Локомотив».

«Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдёт в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать», — добавил специалист.

29-летний форвард в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с «Зенитом». Вторую половину минувшего сезона он на правах аренды провёл в «Сочи», за который сыграл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что презентация Кокорина в «Спартаке» отложена на два дня.