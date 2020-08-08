Чендлер оказался сильнее Хендерсона в схватке бывших чемпионов Bellator и UFC

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер в рамках шоу этой организации в Анкасвилле победил бывшего обладателя титула UFC в этой же категории Бена Хендерсона.