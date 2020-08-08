Чендлер оказался сильнее Хендерсона в схватке бывших чемпионов Bellator и UFC
Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер в рамках шоу этой организации в Анкасвилле победил бывшего обладателя титула UFC в этой же категории Бена Хендерсона.
В середине второго тайма Чендлер отправил соперника на настил тяжёлым ударом слева. После добивающих ударов в партере рефери остановил поединок.
Ранее сообщалось, что UFC расторг контракт с россиянином Романом Богатовым.
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