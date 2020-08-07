UFC расторг контракт с россиянином Богатовым

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг соглашение с российским бойцом Романом Богатовым.
UFC расторг контракт с россиянином Богатовым
  • Reuters

Об этом сообщил сам боец, слова которого передаёт ТАСС. Он отметил, что причина расторжения контракта не называется.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещённых ударов в бою.

Единственный поединок Богатова прошёл нынешним летом на Бойцовском острове. Его соперником был бразилец Леандро Сантос, которому он проиграл решением судей.

В общей сложности в активе 29-летнего Богатова десять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Магомедшарипов намекнул, что не выступит на турнире UFC в августе.

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