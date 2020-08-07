UFC расторг контракт с россиянином Богатовым
- Reuters
Об этом сообщил сам боец, слова которого передаёт ТАСС. Он отметил, что причина расторжения контракта не называется.
Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещённых ударов в бою.
Единственный поединок Богатова прошёл нынешним летом на Бойцовском острове. Его соперником был бразилец Леандро Сантос, которому он проиграл решением судей.
В общей сложности в активе 29-летнего Богатова десять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Магомедшарипов намекнул, что не выступит на турнире UFC в августе.