UFC расторг контракт с россиянином Богатовым

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг соглашение с российским бойцом Романом Богатовым.

Об этом сообщил сам боец, слова которого передаёт ТАСС. Он отметил, что причина расторжения контракта не называется.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещённых ударов в бою.

Единственный поединок Богатова прошёл нынешним летом на Бойцовском острове. Его соперником был бразилец Леандро Сантос, которому он проиграл решением судей.

В общей сложности в активе 29-летнего Богатова десять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Магомедшарипов намекнул, что не выступит на турнире UFC в августе.