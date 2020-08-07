Магомедшарипов намекнул, что не выступит на турнире UFC в августе
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«До боя уже не три недели точно, а гораздо дольше», — написал Магомедшарипов на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
При этом он вновь обратился к президенту UFC Дане Уайту с призывом предоставить ему возможность побороться за титул в полулёгком дивизионе, которым владеет австралийский боец Александр Волкановски.
Ранее Магомедшарипов заявил, что не имеет желания проводить второй поединок с Келвином Кэттером.