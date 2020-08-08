Шайба Гаврикова не помешала «Торонто» отыграться с 0:3 и сравнять счёт в серии с «Коламбусом»
- Reuters
Игра завершилась победой канадского клуба в овертайме (4:3). Счёт в серии стал 2-2.
К 55-й минуте «Коламбус» создал себе преимущество в три гола. Отличились Кэм Аткинсон, россиянин Владислав Гавриков и Бун Дженнер. Однако в заключительную пятиминутку «Торонто» забросил три шайбы кряду. Их записали себе в актив Вильям Нюландер, Джон Таварес и Зак Хайман, поразивший ворота за 23 секунды до конца третьего периода.
В овертайме итоговую точку поставил Остон Мэттьюс.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» Малкина завершил выступление в НХЛ-2019/20, уступив «Монреалю».