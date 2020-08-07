Кикнадзе: Сёмин не хотел рулить трансферами

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение о суждении, согласно которому бывший главный тренер команды Юрий Сёмин хотел получить полный контроль над трансферной политикой клуба.

«Сёмин хотел рулить трансферами? Кто вам это сказал? Вы начинаете использовать свои собственные домыслы и свои суждения. Будьте осторожны. Речь шла о том, что он отвергал все кандидатуры, а не о том, что он хотел рулить трансферами», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Он отметил, что решения о переходах принимает трансферный комитет, учитывая пожелания тренер.

«Поддерживал ли комитет кандидатуры Сёмина? Конечно. Джорджевич. Это была вторая кандидатура Палыча после Комличенко. Живоглядов — он был вторым номером после Караваева. Со временем Палыч поменял своё мнение о Живоглядове и решил, что он не умеет играть в той модели, которую он хочет видеть на поле», — добавил функционер.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен Марко Николич.

Ранее Николич рассказал, хочет ли он встретиться с Сёминым.