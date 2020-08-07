Гендиректор «Локомотива»: принимать регламент за шесть часов до матча неправильно

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Боролись. Это спорт. Надо поздравить «Зенит», отметить плохую организацию матча», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Он отметил, что имеет в виду внесение изменений в регламент за несколько часов до матча.

«Это позор. Но это отговорки, счёт на табло, жаловаться не будем. Сыграли неплохо, посмотрим, поиграем ещё в сезоне? Если мы серьёзно относимся к соревнованиям, то принимать регламент за шесть часов до матча неправильно. Всё, точка, больше никаких комментариев», — добавил функционер.

«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 1:2. Для железнодорожников это поражение в Суперкубке стало пятым при трёх победах.

Ранее глава Российской премьер-лиги прокомментировал изменения в регламенте Суперкубка России накануне матча.