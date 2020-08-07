Глава РПЛ прокомментировал изменения в регламенте Суперкубка России накануне матча

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал изменения в регламенте проведения Суперкубка России накануне старта матча.

«Во-первых, неправильно интерпретировать, что клубы не знали до конца о регламенте. Если ничего не объявляли, значит, действовал прежний. Учитывая достаточно плотный календарь, мы рассматривали вариант убрать дополнительное время, но мы не успели обсудить с клубами этот вопрос, поэтому решили отказаться», — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

Он отметил, что такое решение нужно было бы утверждать заранее, а не за несколько часов до матча.

«Это ни в коем случае не связано с основным вещателем. Более того, мы договорились, что они покажут матч в полном объёме: и с дополнительным временем, и с серией пенальти, если она будет. Решение было принято в связи с эпидемиологическим регламентом, и мы решили, что будет пять замен. Если будет дополнительное время, ими можно будет воспользоваться», — добавил глава РПЛ.

Накануне матча появилась информация о возможной отмене дополнительного времени из-за пожелания вещателя — Первого канала.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вдвое превзошёл «Зенит» по количеству ударов по воротам в первом тайме матча за Суперкубок России.