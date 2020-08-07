«Локомотив» вдвое превзошёл «Зенит» по ударам по воротам в первом тайме матча за Суперкубок России

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Футболисты московского «Локомотива» нанесли восемь ударов по воротам в первом тайме матча за Суперкубок России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».
«Локомотив» вдвое превзошёл «Зенит» по ударам по воротам в первом тайме матча за Суперкубок России
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За первые 45 минут подопечные Марко Николича нанесли восемь ударов по воротам действующих чемпионов России по футболу, три из которых пришлись в створ. Дружина Сергея Семака ответила четырьмя ударами, лишь два из которых дошли до Маринато Гилерме.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артём Дзюба приблизился к Роману Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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