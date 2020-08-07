Дзюба приблизился к Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил свой 177-й мяч в карьере и приблизился к Роману Павлюченко в списке лучших российских бомбардиров в истории.
Дзюба приблизился к Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола
  • РИА Новости

В матче за Суперкубок России по футболу с «Локомотивом» Дзюба открыл счёт на 14-й минуте и тем самым оформил свой 177-й гол в карьере. По этому показателю он занимает четвёртое место в истории среди отечественных футболистов. На 12 мячей больше у экс-нападающего «Спартака» Романа Павлюченко.

Лидируют в рейтинге лучших российских бомбардиров известный по выступлениям за волгоградский «Ротор» Олег Веретенников (207 голов) и бывший форвард «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков (233).

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт в счёте у «Локомотива» после первого тайма матча за Суперкубок России.

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