Дзюба приблизился к Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола
- РИА Новости
В матче за Суперкубок России по футболу с «Локомотивом» Дзюба открыл счёт на 14-й минуте и тем самым оформил свой 177-й гол в карьере. По этому показателю он занимает четвёртое место в истории среди отечественных футболистов. На 12 мячей больше у экс-нападающего «Спартака» Романа Павлюченко.
Лидируют в рейтинге лучших российских бомбардиров известный по выступлениям за волгоградский «Ротор» Олег Веретенников (207 голов) и бывший форвард «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков (233).
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт в счёте у «Локомотива» после первого тайма матча за Суперкубок России.