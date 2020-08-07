Бобровский о вылете «Флориды» из Кубка Стэнли: мы должны извлечь уроки из этого

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» в квалификации Кубка Стэнли.

«Ошибки есть ошибки. Это была игра ошибок. Отстой — проигрывать и так заканчивать сезон, но у нас есть отличная группа ребят, которые много работают. Моя игра? Могло быть хуже, могло быть лучше. Это то, что есть. Мы просто должны извлечь уроки из этого и стать лучше в следующем сезоне», — приводит слова Бобровского «Чемпионат».

«Айлендерс» взял верх над «Флоридой» в серии со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского.