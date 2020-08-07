Глава РПЛ высказался о слухах о своей возможной отставке

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
Глава РПЛ высказался о слухах о своей возможной отставке
  • РИА Новости

«Уйти было бы самым простым решением. Я пока тут, кто-то запускает слухи. Если клубы захотят, рассмотрим это. Если примут такое решение, то я готов. Я достаточно сильный человек. Планирую работать на благо российского футбола», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года. По данным СМИ, на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы могут вынести Прядкину вотум недоверия.

Ранее гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о возможной отставке главы РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить