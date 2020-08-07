Глава РПЛ высказался о слухах о своей возможной отставке

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«Уйти было бы самым простым решением. Я пока тут, кто-то запускает слухи. Если клубы захотят, рассмотрим это. Если примут такое решение, то я готов. Я достаточно сильный человек. Планирую работать на благо российского футбола», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года. По данным СМИ, на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы могут вынести Прядкину вотум недоверия.

Ранее гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о возможной отставке главы РПЛ.