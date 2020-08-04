Гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о возможной отставке главы РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможной отставке Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о возможной отставке главы РПЛ
  • РИА Новости

«Для меня это новая информация. Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было. Предполагаю, что ЦСКА был бы в курсе, если бы что-то подобное происходило, если бы кто-то инициировал выборы. Думаю, это всё слухи», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года. По данным СМИ, на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы могут вынести Прядкину вотум недоверия.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз пригласил Юрана на беседу по поводу его высказываний и ухода из «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить