Гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о возможной отставке главы РПЛ

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможной отставке Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня это новая информация. Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было. Предполагаю, что ЦСКА был бы в курсе, если бы что-то подобное происходило, если бы кто-то инициировал выборы. Думаю, это всё слухи», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года. По данным СМИ, на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы могут вынести Прядкину вотум недоверия.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз пригласил Юрана на беседу по поводу его высказываний и ухода из «Химок».