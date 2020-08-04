СМИ: РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его высказываний и ухода из «Химок»

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран приглашён в Российский футбольный союз (РФС) для разъяснения ситуации с его отставкой и его заявлениями после увольнения.
СМИ: РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его высказываний и ухода из «Химок»
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, РФС заинтересовался этой ситуацией и решил запросить у «Химок» и «Спартака» всю информацию об их возможном сотрудничестве, а также побеседовать с самим тренером, заявлявшим о влиянии красно-белых на решения подмосковного клуба и о возможной «сдаче» некоторых матчей.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу со второго места в Футбольной национальной лиге и дошла до финала Кубка России.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон.

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