СМИ: РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его высказываний и ухода из «Химок»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран приглашён в Российский футбольный союз (РФС) для разъяснения ситуации с его отставкой и его заявлениями после увольнения.

Как сообщает Sport24, РФС заинтересовался этой ситуацией и решил запросить у «Химок» и «Спартака» всю информацию об их возможном сотрудничестве, а также побеседовать с самим тренером, заявлявшим о влиянии красно-белых на решения подмосковного клуба и о возможной «сдаче» некоторых матчей.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу со второго места в Футбольной национальной лиге и дошла до финала Кубка России.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон.