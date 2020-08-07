Глава РПЛ объяснил ограничение по участию молодых игроков в матчах лиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал введение ограничения на нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.

«В этой поправке говорится: имейте хоть три состава 18-летних. Но мы не хотим больше прецедента, который мы знаем. Это была наука, поучительный пример. Это были тяжелейшие месяцы для меня, столько было неправильной критики. Мы ограничиваем не в заявке, а на поле. Мы не знаем, что будет дальше, могут быть изменения», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

6 августа стало известно, что РПЛ внесла в регламент соревнований пункт, который ограничивает нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.

Ранее он прокомментировал ограничение на аренды футболистов в РПЛ.