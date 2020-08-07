Прядкин прокомментировал ограничение на аренды футболистов в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал поправки в регламент чемпионата относительно аренды игроков.

«Наши службы подготовили аналитику по сезону-2017/18, сезону-2018/19 и сезону-2019/20 — больше трёх аренд за сезон не было, максимум две. В этой ситуации мы не ограничиваем игроков в плане количества. Клубы попросили внести поправку по ограничению с одного клуба: можно отдавать неограниченное количество игроков в разные клубы. Мы ограничиваем аренды только в плане одного клуба. Большинство, за исключением некоторых клубов, проголосовали за», — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

7 августа Российский футбольный союз утвердил ограничение на аренды футболистов в РПЛ — теперь любой клуб не может отдать в аренду в другой клуб более двух игроков.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о введении лимита на аренды в РПЛ.