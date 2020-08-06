Газизов о лимите на аренды: стреляем сами себе в ногу

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о введении в Российской премьер-лиге (РПЛ) лимита на аренды.

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведём аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль. Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьёт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Он отметил, что те, кто стал инициатором данного лимита, через некоторое время поймут, что ошиблись.

«Я понимаю, зачем это всё. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещё и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой — одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», — добавил гендиректор «Спартака».

Ранее в в РПЛ подтвердили обсуждение возможного введения ограничения на аренды.