В РПЛ подтвердили обсуждение возможного введения ограничений на аренды

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин подтвердил информацию о возможном введении ограничений на количество арендных соглашений между клубами.

«Я могу подтвердить, что на рабочих совещаниях, в том числе и сегодня, клубы обсуждают возможность ограничения аренды футболистов. По конкретным решениям я не могу сказать, потому что обсуждения ведутся прямо сейчас. Если решения будут приняты, они должны быть внесены в нормативные документы. Да, вопрос ограничения аренды обсуждается, я могу это подтвердить», — приводит слова Савина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов.