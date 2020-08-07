Президент КХЛ назвал число заболевших коронавирусом хоккеистов

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в клубах лиги.

«Раз в неделю каждый игрок и сотрудник клуб проходит тестирование на коронавирус, с начала чемпионата — раз в пять дней. Мы заключили договор, чтобы в любом городе могли сдать этот тест. Замена игрока, заболевшего COVID-19, не будет учитываться в потолке зарплат. Пока в КХЛ было 53 заболевших — эти случаи подтверждены Роспотребнадзором», — приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что КХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21.