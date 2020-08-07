Орсер рассказал, когда Медведева может вернуться в Канаду

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Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал, когда ожидает возвращения фигуристки в Канаду.
Орсер рассказал, когда Медведева может вернуться в Канаду
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Как только фигуристы вернутся, мы начнём подготовку полным ходом… К чему, пока не знаем. Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время. Я бы хотел, чтобы они все вернулись, и они должны вернуться. Но не в их интересах столкнуться с двойным карантином», — приводит слова Орсера NBC Sports.

Помощница Орсера Трейси Уилсон пояснила, что при въезде в Канаду фигуристам придётся пройти двухнедельный карантин и ещё один карантин, если они решат выступать на домашних этапах Гран-при.

«Мы бы хотели, чтобы фигуристы вернулись, но, учитывая ограничения на поездки в Канаду как минимум до 21 августа, мы не можем гарантировать им разрешение на въезд. Сейчас они тренируются дома, и это нормально. У каждого своя ситуация. Японской федерации может понадобиться Юдзуру Ханю для Гран-при Японии, тогда ему грозит карантин и когда он приедет в Канаду, и когда вернётся в Японию. Что касается Евгении, то рассмотрим её ситуацию после контрольных прокатов сборной России», — пояснила Уилсон.

Ранее Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе.

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