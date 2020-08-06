Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о помощи в тренировочном процессе, которую ей оказывает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — потрясающая женщина. Мы часто общаемся, она большая работяга. Не могу сказать, насколько она горит и насколько ей нравится. Думаю, что нравится. Она очень много предлагает мне нового, однако не могу вам раскрыть секреты. У нас впервые такая плотная работа. Нам комфортно вдвоём. Всё время на связи с нами находится и Брайан Орсер. Иногда мы даже вместе проводим тренировки по FaceTime, — цитирует слова Медведевой «Чемпионат».

Из-за пандемии коронавируса 20-летняя фигуристка тренируется в России.

Ранее Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко.