Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о помощи в тренировочном процессе, которую ей оказывает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе
  • РИА Новости

«Татьяна Анатольевна Тарасова — потрясающая женщина. Мы часто общаемся, она большая работяга. Не могу сказать, насколько она горит и насколько ей нравится. Думаю, что нравится. Она очень много предлагает мне нового, однако не могу вам раскрыть секреты. У нас впервые такая плотная работа. Нам комфортно вдвоём. Всё время на связи с нами находится и Брайан Орсер. Иногда мы даже вместе проводим тренировки по FaceTime, — цитирует слова Медведевой «Чемпионат». 

Из-за пандемии коронавируса 20-летняя фигуристка тренируется в России.

Ранее Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить