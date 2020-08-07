Булыкин надеется на победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

«Я надеюсь на красивую игру, голы и победу «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещё более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По словам бывшего форварда сборной России, шанс «Локомотива» в том, чтобы самоотверженно бороться на поле, а также демонстрировать хорошее движение. По его словам, кто будет действовать более напористо и агрессивно, тот и одержит верх в матче за Суперкубок России.

При этом он призвал не думать о возможных судейских ошибках и отметил, что сейчас в футболе есть система VAR, которая призвана исправлять подобные оплошности.

Ранее стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу.