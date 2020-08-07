Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят — 12-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов пятого этапа сезона — Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Reuters

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по британской трассе «Сильверстоун» за 1 минуту 25,606 секунды. Вторым по итогам сессии стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Тройку замкнул австралийский гонщик Renault Даниэль Риккардо. Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 16-е место, уступив лидеру 1,396 секунды. Here's how FP2 finished 🧐



Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/eikXnayVXm — Formula 1 (@F1) August 7, 2020 Ранее сообщалось, что FIA удовлетворила протест Renault против болидов Racing Point.