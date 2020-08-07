Бронзовый призёр ЧЕ по фигурному катанию оценил сотрудничество Медведевой с Тарасовой

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Бронзовый медалист чемпионата Европы по фигурному катанию 2014 года Константин Меньшов рассказал, почему сотрудничество с прославленным тренером Татьяной Тарасовой может пойти на пользу серебряному призёру Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой.
Бронзовый призёр ЧЕ по фигурному катанию оценил сотрудничество Медведевой с Тарасовой
  • РИА Новости

«Тренироваться с Татьяной Анатольевной — отличная возможность для Медведевой. Она может почерпнуть что-то новое, и это пойдёт ей на пользу», — цитирует Меньшова РИА Новости.

По словам фигуриста, Медведева продолжает заниматься со своим наставником Брайаном Орсером по видеосвязи, но при этом работает с Тарасовой. Таким образом, двукратная чемпионка мира способна почерпнуть полезные вещи как от канадского тренера, так и от российского.

Ранее Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе.

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