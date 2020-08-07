Карпин считает, что Кокорин усилит «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который в настоящее время тренирует «Ростов», поделился мнением о переходе в московскую команду экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Карпин считает, что Кокорин усилит «Спартак»
  • РИА Новости

«Как тренер, я хотел бы такого футболиста. Но это не для нас. Если была бы возможность, то взял бы, наверное, да. В русских реалиях он стоит заплаченных за него «Спартаком» денег. В русских реалиях все русские футболисты стоят денег. Я думаю, что он сделает «Спартак» сильнее», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Кокорин перешёл из «Зенита» в «Спартак» на правах свободного агента. По информации СМИ, зарплата форварда составила €3 млн в год.

Ранее Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить