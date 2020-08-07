Карпин считает, что Кокорин усилит «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который в настоящее время тренирует «Ростов», поделился мнением о переходе в московскую команду экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Как тренер, я хотел бы такого футболиста. Но это не для нас. Если была бы возможность, то взял бы, наверное, да. В русских реалиях он стоит заплаченных за него «Спартаком» денег. В русских реалиях все русские футболисты стоят денег. Я думаю, что он сделает «Спартак» сильнее», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Кокорин перешёл из «Зенита» в «Спартак» на правах свободного агента. По информации СМИ, зарплата форварда составила €3 млн в год.

Ранее Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина.