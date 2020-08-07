Поздняков: вместо ответов мы получили реакцию Гануса, которой он радует СМИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о разногласиях с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом и причинах аудиторской проверки организации.

«Мало кто знает, что существует исключительное право учредителей по части проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. WADA их не изучает и не контролирует. На это существуют нормы федерального законодательства России. Задача WADA — убедиться, что никто не диктует РУСАДА, как вести профильную работу. А эффективность расходования средств — это уже компетенция учредителей», — цитирует Позднякова «КоммерсантЪ».

Также глава ОКР назвал ситуацию вокруг главы РУСАДА Юрия Гануса внутрикорпоративным конфликтом.

«Мы имеем полное право получить ответы. Там нарушения системные, они носят признаки нецелевого расходования средств, ухода от налогообложения. Но вместо ответов получили ту реакцию Юрия Гануса, которой он так радует СМИ и грозит всему российскому спорту. Если убрать всю мишуру, то это абсолютно понятная история. Внутрикорпоративный конфликт», — добавил Поздняков.

Ранее Исинбаева назвала главную претензию к Ганусу.