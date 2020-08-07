Поздняков: вместо ответов мы получили реакцию Гануса, которой он радует СМИ

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о разногласиях с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом и причинах аудиторской проверки организации.
Поздняков: вместо ответов мы получили реакцию Гануса, которой он радует СМИ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мало кто знает, что существует исключительное право учредителей по части проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. WADA их не изучает и не контролирует. На это существуют нормы федерального законодательства России. Задача WADA — убедиться, что никто не диктует РУСАДА, как вести профильную работу. А эффективность расходования средств — это уже компетенция учредителей», — цитирует Позднякова «КоммерсантЪ».

Также глава ОКР назвал ситуацию вокруг главы РУСАДА Юрия Гануса внутрикорпоративным конфликтом.

«Мы имеем полное право получить ответы. Там нарушения системные, они носят признаки нецелевого расходования средств, ухода от налогообложения. Но вместо ответов получили ту реакцию Юрия Гануса, которой он так радует СМИ и грозит всему российскому спорту. Если убрать всю мишуру, то это абсолютно понятная история. Внутрикорпоративный конфликт», — добавил Поздняков.

Ранее Исинбаева назвала главную претензию к Ганусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить